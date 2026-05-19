البلديات والإسكان: تشغيل 65 مركز خدمات وتهيئة 20 جسرًا بالمشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ

أعلنت وزارة البلديات والإسكان اكتمال جاهزية منظومة الخدمات الميدانية في المشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، وذلك عبر منظومة متكاملة تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التشغيل في مواقع الكثافة العالية.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تضمنت تشغيل 66 مركز خدمات، منها 28 مركزًا داخل المشاعر المقدسة، تعمل كمراكز دعم وتشغيل ميدانية تسهم في تعزيز استمرارية الخدمة ورفع سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات الميدانية.

وبيّنت أن أعمال التجهيز شملت تهيئة المرافق العامة والمقار التشغيلية ومواقع الدعم اللوجستي، بما يعزز جاهزية الفرق الميدانية في مختلف المواقع الحيوية داخل المشاعر المقدسة، كما تضمنت الأعمال تنفيذ وتجهيز 20 جسر مشاة و18 نفقًا، إلى جانب تطوير الطرق والساحات المحيطة بمسارات الحركة، بما يسهم في دعم انسيابية تنقل الحشود ورفع كفاءة الحركة خلال الموسم.

وكانت وزارة البلديات والإسكان أعلنت ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447هـ تنفيذ أكثر من 11 مليون متر طولي من الطرق، ومعالجة وتطوير ما يقارب 74 مليون م² من المسطحات الطرقية، إلى جانب رفع جاهزية 123 جسرًا و44 نفقًا للمشاة والمركبات، وتهيئة 62 نفقًا إضافيًا ضمن منظومة الحركة والتنقل بالمشاعر المقدسة، فضلًا عن تشغيل أكثر من 330 ألف وحدة إنارة و150 ألف عمود إنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يعزز كفاءة الحركة ويرفع مستويات السلامة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وهيّأت الوزارة، ممثلةً بأمانات المناطق، أكثر من 4,500 متطوع ومتطوعة ضمن منظومة التطوع البلدي، للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمواقع الحيوية والمنافذ والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، دعمًا للجهود التشغيلية والخدمية خلال الموسم.