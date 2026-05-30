البلديات والإسكان تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ

أعلنت وزارة البلديات والإسكان ممثلةً في أمانة العاصمة المقدسة نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، التي نُفذت عبر منظومة ميدانية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مدعومة بأكثر من 22 ألف كادر بشري و3 آلاف معدة وآلية عملت على مدار الساعة طوال الموسم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن عبدالله الرساسمة أن أعمال النظافة والإصحاح البيئي أسفرت عن رفع أكثر من 250 ألف طن من النفايات في مكة المكرمة منذ 15 ذو القعدة، بمتوسط يومي تجاوز 6 آلاف طن، إضافة إلى رفع أكثر من 16 ألف طن من المخلفات والنفايات بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، بمتوسط يومي تجاوز 200 طن، وذلك عبر منظومة تشغيلية مدعومة بأكثر من 88 ألف وحدة نظافة شملت الحاويات ووحدات الضغط والكبس والمخازن الأرضية.

وأشار إلى أن الفرق المختصة نفذت أكثر من 38 ألف زيارة رقابية على مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب فحص أكثر من 5 آلاف عينة غذائية عبر المختبرات الميدانية والثابتة، فيما لم تُسجل -ولله الحمد- أي حالات تسمم غذائي خلال موسم حج 1447هـ.

وأكد أن الموسم شهد مشاركة أكثر من 21 ألف متطوع ومتطوعة أسهموا في دعم الخدمات الميدانية والتنظيمية والتوعوية المقدمة للحجاج، من خلال الإرشاد والتفويج وتوزيع المياه والمظلات والهدايا التوعوية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ونوه الرساسمة بما تحقق من نتائج خلال الموسم، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة ضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات البشرية والتشغيلية والتقنية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.