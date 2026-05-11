البلديات والإسكان تهيئ 4,500 متطوع ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن

خلال موسم حج 1447هـ

الإثنين ١١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

هيّأت وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانات المناطق، أكثر من 4,500 متطوع ومتطوعة للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز جاهزية منظومة التطوع البلدي بالمواقع الحيوية، ورفع كفاءة الخدمات البلدية خلال الموسم.

وأوضحت الوزارة أن منظومة التطوع البلدي تأتي ضمن خطة تستهدف مشاركة أكثر من 20 ألف متطوع ومتطوعة، للمساندة في استقبال الحجاج عبر المنافذ البرية والجوية، وتهيئة المرافق والمواقع البلدية، وتنفيذ الأعمال التطوعية في المشاعر المقدسة، إضافةً إلى دعم مراحل المغادرة وتوديع ضيوف الرحمن.

خدمة ضيوف الرحمن

وبيّنت أن المتطوعين يشاركون في عددٍ من المسارات الميدانية، تشمل الإرشاد والمساندة وخدمة المواقع، ودعم الفرق البلدية في الأعمال التشغيلية والخدمية، بما يعزّز حضور العمل التطوعي، ويُسهم في تقديم تجربة ميسرة وآمنة للحجاج.

وأكدت الوزارة أن جهود التطوع البلدي تأتي ضمن منظومة خدمية متكاملة تنفذها الجهات المعنية خلال موسم الحج، امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.

وتعمل الوزارة، ضمن خططها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، على رفع الجاهزية البلدية والخدمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمنافذ والطرق المؤدية إليها، بما يواكب كثافة الحركة خلال الموسم، ويعزّز جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

