البلديات والإسكان: فحص 5 آلاف عينة غذائية وتنفيذ 29 ألف زيارة رقابية لخدمة ضيوف الرحمن

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٢ مساءً
المواطن- فريق التحرير

أظهرت نتائج أعمال الرقابة الصحية والغذائية التي نفذتها وزارة البلديات والإسكان، ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة، خلال موسم حج 1447هـ، تنفيذ أكثر من 29 ألف زيارة رقابية على مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب فحص أكثر من 5 آلاف عينة غذائية عبر المختبرات الميدانية والثابتة، ضمن منظومة رقابية استهدفت تعزيز سلامة الغذاء المقدم لضيوف الرحمن خلال الموسم.

وبيّنت الوزارة أن الأعمال الرقابية شملت الأسواق المركزية، ومواقع التخزين، ومنشآت الإعاشة، إلى جانب الحملات الميدانية الهادفة إلى تعزيز سلامة الغذاء ورفع مستوى الامتثال في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وأكدت الوزارة أن منظومة الرقابة الغذائية عملت ميدانيًا عبر 5 مختبرات متنقلة و10 أجهزة فحص موقعي ونحو 40 سيارة رقابية، بما عزز سرعة التحقق من سلامة الأغذية والتعامل الفوري مع الملاحظات في المواقع ذات الكثافة العالية المرتبطة بحركة الحجاج وتنقلهم بين المشاعر المقدسة.
وأوضحت الوزارة أنه لم تُسجل -ولله الحمد- أي حالات تسمم غذائي خلال موسم حج 1447هـ حتى الآن.

ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان خلال أيام التشريق؛ عبر مواصلة تنفيذ خططها التشغيلية والرقابية في مشعر منى، ورفع جاهزية الفرق الميدانية ومراكز الخدمات البلدية؛ لضمان استمرارية أعمال النظافة والإصحاح البيئي والرقابة الصحية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

