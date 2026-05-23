البلديات والإسكان: مركز الطوارئ والأزمات يدير البلاغات الموسمية عبر منظومة تنسيقية متكاملة

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن مركز الطوارئ والأزمات يعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة لإدارة البلاغات والحالات الطارئة خلال موسم حج 1447هـ، عبر آليات تنسيقية وإجرائية تستهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الجاهزية الميدانية في المشاعر المقدسة من خلال منصة إيميرج (المنصة الموحدة لمنظومة الطوارئ والأزمات) والحائزة على جائزة ضمن أفضل 3 منصات عالمية للمدن الذكية.

وأوضحت الوزارة أن المركز يتولى تنظيم وتشغيل غرف الطوارئ، ومتابعة جاهزية المراكز الميدانية، والتأكد من تحديث بيانات التواصل وحصر الآليات والمعدات، إضافة إلى متابعة خطط المناوبات والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الأعمال التشغيلية خلال الموسم بشكل آني عبر المنصة.

وبيّنت أن منظومة العمل بالمركز تشمل دورة تشغيلية متكاملة للتعامل مع البلاغات تبدأ من تلقي الإنذار وتقييم الحالة الطارئة مرورًا بتنشيط المركز وإحاطة القيادات المختصة، وصولًا إلى تنفيذ الخطط الطارئة ومتابعة الحالة حتى اكتمال التعافي والعودة للوضع الطبيعي بشكل مؤتمت بالكامل لضمان رفع الجاهزية وسرعة الاستجابة.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز يرفع تقارير دورية ويومية عن البلاغات والحالات الطارئة بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة، بما يسهم في توفير صورة تشغيلية لحظية تدعم سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الاستجابة خلال الموسم.

وشددت الوزارة على أن منظومة إدارة الطوارئ ترتبط بمنصة “صامد” لتمرير البلاغات الطارئة إلى مجلس المخاطر الوطنية، في إطار التكامل مع المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يعزز الجاهزية المؤسسية والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.