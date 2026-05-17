دعمًا للأمن المائي والغذائي

“البيئة” تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالممارسات السليمة حفاظًا على الموارد الطبيعية

الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٩ مساءً
"البيئة" تدعو حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالممارسات السليمة حفاظًا على الموارد الطبيعية
المواطن- فريق التحرير

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضيوف الرحمن إلى أهمية الالتزام بالممارسات البيئية ذات الأثر الإيجابي أثناء أداء مناسكهم؛ للمساهمة في نظافة بيئة الأراضي المقدسة، بما يعزز حماية النظم البيئية، ودعم الأمن الغذائي والمائي، والمساهمة في صون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

وأوضحت الوزارة مع قرب دخول موسم الحج لهذا العام 1447هـ، أن الالتزام بالسلوكيات المسؤولة في المشاعر المقدسة يُعد واجبًا حضاريًا ينسجم مع القيم الإسلامية الداعية إلى المحافظة على البيئة، مشيرةً إلى أهمية تبني الممارسات الإيجابية، مثل التخلص من المخلفات في المواقع المخصصة، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتجنّب إيذاء الحيوانات والطيور أو الاقتراب منها.

وأشارت “البيئة” إلى الممارسات الداعمة والمسؤولة لضمان الاستدامة البيئية، ومنها استخدام الإحرام المستدام أثناء أداء فريضة الحج، والتحلل في المواقع المخصصة للحد من التلوث، إضافة إلى الحرص على ترشيد استهلاك المياه أثناء الوضوء، والتأكد من إغلاق صنابير المياه بإحكام بعد الاستخدام، وتجنّب إسراف المياه أو انسكابها أثناء الشرب، إلى جانب استخدام عبوات مياه صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، وتعزيز الوعي المسؤول بالحد من الهدر الغذائي، من خلال أخذ الاحتياجات الكافية من الطعام وتجنّب الهدر.

وأكدت الوزارة أن هذه السلوكيات تعكس مستوى الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن، وتسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، بما يعزز جودة البيئة ويرسخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ على المشاعر المقدسة.

