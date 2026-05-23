المركزي الروسي يرفع أسعار صرف الدولار واليوان ويُخفِّض اليورو أمام الروبل | "البيئة": وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن | "سدايا" تفعّل مراكز عمليات متنقلة ذكية لدعم أعمال الحج والتحليل اللحظي | حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة | استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد | وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة | مبادرة "طريق مكة" تختتم أعمالها في 10 دول عبر 17 منفذًا | ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم فحم في الصين إلى 90 شخصًا | طقس السبت.. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق | هندسة التظليل والتلطيف في مشاعر الحج

خلال موسم حج 1447هـ

“البيئة”: وفرة عالية من الأضاحي لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن

السبت ٢٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
المواطن- فريق التحرير

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وفرة إنتاجية عالية في قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة، بما يُسهم في تعزيز قدرة الأسواق المحلية على تلبية الطلب المتزايد لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1447هـ، ويضمن توفر احتياجاتهم من الأضاحي بجودة عالية.

وأوضحت الوزارة أن قطاع الثروة الحيوانية يؤدي دورًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تنمية وتطوير الموارد الحيوانية بصورة مستدامة، كما يُسهم في تعزيز منظومة الصحة الحيوانية للوقاية من الأمراض، مشيرة إلى أن القطاع يضم أكثر من (22) مليون رأس من الضأن، ونحو (7.6) ملايين رأس من الماعز، وأكثر من (2.2) مليون رأس من الإبل، إلى جانب ما يزيد على (510) آلاف رأس من البقر.

وأكدت الوزارة جاهزية الأسواق المحلية والمسالخ في مكة المكرمة لتلبية احتياجات الحجاج، وسط وفرة في المعروض وجودة عالية في الإنتاج المحلي، بما يسهم في استقرار الأسواق وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين، منوهة باستمرار جهودها الرقابية والميدانية خلال موسم الحج، عبر تكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ والمنشآت ذات العلاقة؛ لضمان وفرة المعروض، والتزام العاملين بالاشتراطات الصحية والفنية والأنظمة المعتمدة، بما يضمن سلامة المنتجات، ويحافظ على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم.

