التجارة تباشر بلاغات ضد متجر إلكتروني ارتكب مخالفة تبديل طلبات المستهلكين

سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 “البلبل الحساوي” حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
باشرت وزارة التجارة، اليوم السبت، عدة بلاغات ضد متجر إلكتروني ارتكب مخالفة تبديل طلبات المستهلكين بمنتجات مختلفة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه في منصة إكس “باشرت الوزارة عدة بلاغات ضد متجر إلكتروني، ارتكب مخالفة تبديل طلبات المستهلكين بمنتجات مختلفة، وتم إلزامه بإعادة المبالغ للمستهلكين، واستدعاء موفر الخدمة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.
باشرت الوزارة عدة بلاغات ضد متجر إلكتروني، ارتكب مخالفة تبديل طلبات المستهلكين بمنتجات مختلفة، وتم إلزامه بإعادة المبالغ للمستهلكين، واستدعاء موفر الخدمة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
— المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) May 2, 2026