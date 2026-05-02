التجارة تباشر بلاغات ضد متجر إلكتروني ارتكب مخالفة تبديل طلبات المستهلكين

باشرت وزارة التجارة، اليوم السبت، عدة بلاغات ضد متجر إلكتروني ارتكب مخالفة تبديل طلبات المستهلكين بمنتجات مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه في منصة إكس “باشرت الوزارة عدة بلاغات ضد متجر إلكتروني، ارتكب مخالفة تبديل طلبات المستهلكين بمنتجات مختلفة، وتم إلزامه بإعادة المبالغ للمستهلكين، واستدعاء موفر الخدمة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.