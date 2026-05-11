التجارة تُشهِّر بمنشأة عرضت منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس

شهَّرت وزارة التجارة بمنشأة تعمل في نشاط البيع بالتجزئة للكماليات والإكسسوارات والملابس، وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة وعرض منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وضبطت الفرق الرقابية ألعاب أطفال مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة معروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمحافظة الجبيل.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، المتضمن فرض غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، ونُشر الحُكم على نفقة المنشأة المخالفة.

وأكدت “التجارة” مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقًا للنظام.