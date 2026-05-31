التجارة: جولات رقابية وتموينية في المدينة المنورة تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن

تزامنًا مع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج، تواصل وزارة التجارة تنفيذ جولاتها الرقابية والتموينية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، والتحقق من جاهزية المنشآت التجارية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وتنفذ الفرق الرقابية للوزارة جولات رقابية وتموينية في مختلف المواقع المستهدفة بالمدينة المنورة، تشمل التحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال واستقرار الأسواق.
وتشمل الجولات المنطقة المركزية، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، ومحطة قطار الحرمين، والأسواق والمراكز التجارية، وأسواق الذهب والمجوهرات، والمنشآت التجارية الواقعة على الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي.