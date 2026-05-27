التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة

منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله الملك سلمان: ندعو الله أن يجعل عيد الأضحى عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة طائرة الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع تنقل حاجًا سبعينيًا يعاني من جلطة
نفّذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولات ميدانية ورصدًا تموينيًا في المشاعر المقدسة، للتحقق من الوفرة العالية وجاهزية الأسواق لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.
وكشفت الجولات عن وفرة عالية في السلع الغذائية والمواد التموينية والمنتجات الأساسية، حيث تم ضخ أكثر من (622) مليون سلعة أساسية منذ بداية ذي الحجة، شملت: الخبز، والمياه الصحية، ومنتجات الألبان والعصائر والمرطبات، والثلج؛ لتوفير احتياجات ضيوف الرحمن.
وأوضحت الوزارة أن كميات الخبز المصعّد إلى منافذ البيع أكثر من (83.8) مليون رغيف، فيما بلغت كميات المياه الصحية المعبأة أكثر من (291) مليون عبوة، إلى جانب أكثر من (226.6) مليون عبوة من الألبان والعصائر والمرطبات، إضافة إلى أكثر من (21.2) مليون قالب ثلج.