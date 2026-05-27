التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة

نفّذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولات ميدانية ورصدًا تموينيًا في المشاعر المقدسة، للتحقق من الوفرة العالية وجاهزية الأسواق لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.

وكشفت الجولات عن وفرة عالية في السلع الغذائية والمواد التموينية والمنتجات الأساسية، حيث تم ضخ أكثر من (622) مليون سلعة أساسية منذ بداية ذي الحجة، شملت: الخبز، والمياه الصحية، ومنتجات الألبان والعصائر والمرطبات، والثلج؛ لتوفير احتياجات ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن كميات الخبز المصعّد إلى منافذ البيع أكثر من (83.8) مليون رغيف، فيما بلغت كميات المياه الصحية المعبأة أكثر من (291) مليون عبوة، إلى جانب أكثر من (226.6) مليون عبوة من الألبان والعصائر والمرطبات، إضافة إلى أكثر من (21.2) مليون قالب ثلج.