Icon

منشأة الجمرات.. قصة نجاح معماري بأعلى معايير الأمان والانسيابية Icon الأمر بالمعروف تفعِّل خدمة الإشعارات المكانية للرسائل التوعوية في الحج Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon خطيب المسجد الحرام: اغتنموا أيام التشريق بالإكثار من ذكر الله تعالى وشكره Icon خطيب المسجد النبوي: مشهد الحجيج صورة مشرقة لكمال الإسلام وجماله Icon الملك سلمان: ندعو الله أن يجعل عيد الأضحى عيد خير وسلام واستقرار على أمتنا والعالم أجمع Icon حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة يوم النحر Icon المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء المملكة Icon ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة Icon طائرة الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع تنقل حاجًا سبعينيًا يعاني من جلطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
التجارة: وفرة عالية بالأسواق وضخ 622 مليون سلعة أساسية بالمشاعر المقدسة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفّذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة جولات ميدانية ورصدًا تموينيًا في المشاعر المقدسة، للتحقق من الوفرة العالية وجاهزية الأسواق لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن.

وكشفت الجولات عن وفرة عالية في السلع الغذائية والمواد التموينية والمنتجات الأساسية، حيث تم ضخ أكثر من (622) مليون سلعة أساسية منذ بداية ذي الحجة، شملت: الخبز، والمياه الصحية، ومنتجات الألبان والعصائر والمرطبات، والثلج؛ لتوفير احتياجات ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن كميات الخبز المصعّد إلى منافذ البيع أكثر من (83.8) مليون رغيف، فيما بلغت كميات المياه الصحية المعبأة أكثر من (291) مليون عبوة، إلى جانب أكثر من (226.6) مليون عبوة من الألبان والعصائر والمرطبات، إضافة إلى أكثر من (21.2) مليون قالب ثلج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز السلامة التشغيلية في المشاعر المقدسة
السعودية

كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز...

السعودية
314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله
السعودية

314 ألف راكب لقطار المشاعر المقدسة منذ...

السعودية
الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
السعودية

الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر...

السعودية
إصدار أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية بالطائرات بدون طيار بالمشاعر المقدسة
السعودية

إصدار أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات...

السعودية
جاهزية مقار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة
السعودية

جاهزية مقار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين...

السعودية
وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة
السعودية

وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء...

السعودية
حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية

حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة...

السعودية
وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج في المشاعر المقدسة
أخبار رئيسية

وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج...

أخبار رئيسية