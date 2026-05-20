التدخل العاجل ينقذ 3 حجاج من الجلطات القلبية الحادة

أسهم التدخل السريع ضمن نظام مسار الرعاية العاجلة –أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي– في إنقاذ حياة (3) حجاج من جنسيات مختلفة “الجزائر، ماليزيا، سوريا” في العقدين السادس والسابع من العمر، بعد تعرضهم لجلطات قلبية حادة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا، ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة بتجمع مكة المكرمة الصحي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفرق الطبية المتخصصة بمستشفى أجياد الطوارئ ومراكز طوارئ الحرم التابعة له تعاملت بكفاءة عالية مع الحالات منذ لحظة وصولها، حيث جرى تقديم الرعاية الفورية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والبدء بالخطة العلاجية وفق البروتوكولات المعتمدة للتعامل مع الجلطات القلبية الحادة.

وأفاد أن سرعة استجابة الفرق الطبية أسهمت في استقرار الحالات خلال وقت قياسي يتماشى مع التوصيات العالمية للرعاية القلبية الطارئة، فيما أسهم تكامل الخدمات بين مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي في سرعة تحويل الحالات واستكمال الرعاية التخصصية اللازمة بمدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور التخصصي؛ لإجراء القسطرة القلبية والتدخلات العلاجية الدقيقة.

وأكد التجمع الصحي أن هذا النجاح يعكس جاهزية المنظومة الصحية في المنطقة المركزية، وكفاءة كوادرها الطبية، والتكامل التشغيلي بين منشآتها الصحية في التعامل مع الحالات الحرجة خلال موسم الحج، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الناتجة عن الجلطات القلبية.

ويأتي ذلك امتدادًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة (2030)، الرامية إلى تعزيز جودة خدمات الرعاية العاجلة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.