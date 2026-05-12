التعادل الإيجابي يحسم ديربي الرياض بين النصر والهلال

انتهت مباراة النصر والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث سجل هدف النصر اللاعب محمد سيماكان في الدقيقة 37، بينما تعادل للهلال اللاعب بينتو في شباكه بالخطأ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

النصر يسجل الهدف الأول

وجاء هدف النصر بعد هجمة منظمة، استغل فيها سيماكان كرة عرضية دقيقة ليسددها داخل شباك الهلال، محرزاً هدف النصر الأول .

سيطر النصر على مجريات الشوط الأول نسبياً، ونجح في خلق عدة فرص تهديفية أمام مرمى الهلال، الذي بدا غير منظم في الدفاع وغائباً عن الخطورة الهجومية. وبرز سيماكان كأحد أبرز اللاعبين في الشوط، حيث ساهم في بناء الهجمات من الخلف وأنهاها بهدف ثمين.

من أرض ملعب «الأول بارك» 📹 هدف محمد سيماكان الذي افتتح ديربي العاصمة لصالح النصر ⚽️🟡#النصر_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/6UR3FPcghu — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 12, 2026

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده 83 نقطة ليحسم لقب دوري روشن رسميا، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي رفع رصيده عند 78 نقطة.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – عبدالإله العمري – إينيجو مارتينيز

خط الوسط: كينجسلي كومان – علي الحسن – مارسيلو بروزوفيتش – ساديو ماني

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو

هدف! ⚽️

الهلال يعدّل النتيجة في اللحظات الحاسمة، ويسجل هدفه الأول عبر هفوة من بينتو في مرمى النصر 🔥 #النصر_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/SuBGiixZwQ — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 12, 2026

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي – حسان تمبكتي – روبين نيفيز – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ناصر الدوسري

خط الهجوم: مالكوم – كريم بنزيما – سالم الدوسري.