المنتخب السعودي يتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا متصدرًا مجموعته

التعادل الإيجابي يحسم ديربي الرياض بين النصر والهلال

الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

انتهت مباراة النصر والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث سجل هدف النصر اللاعب محمد سيماكان في الدقيقة 37، بينما تعادل للهلال اللاعب بينتو في شباكه بالخطأ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

النصر يسجل الهدف الأول

وجاء هدف النصر بعد هجمة منظمة، استغل فيها سيماكان كرة عرضية دقيقة ليسددها داخل شباك الهلال، محرزاً هدف النصر الأول .

سيطر النصر على مجريات الشوط الأول نسبياً، ونجح في خلق عدة فرص تهديفية أمام مرمى الهلال، الذي بدا غير منظم في الدفاع وغائباً عن الخطورة الهجومية. وبرز سيماكان كأحد أبرز اللاعبين في الشوط، حيث ساهم في بناء الهجمات من الخلف وأنهاها بهدف ثمين.

 

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده 83 نقطة ليحسم لقب دوري روشن رسميا، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني الذي رفع رصيده عند 78 نقطة.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: بينتو
خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – عبدالإله العمري – إينيجو مارتينيز
خط الوسط: كينجسلي كومان – علي الحسن – مارسيلو بروزوفيتش – ساديو ماني
خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: متعب الحربي – حسان تمبكتي – روبين نيفيز – ثيو هيرنانديز
خط الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ناصر الدوسري
خط الهجوم: مالكوم – كريم بنزيما – سالم الدوسري.

 

