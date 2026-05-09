التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول وتشلسي بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة ليفربول وتشلسي، في قمة الجولة الـ(36) من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أُقيمت اليوم على ملعب “أنفيلد” بمدينة ليفربول.

وافتتح الهولندي راين غرافينبيرج التسجيل لصالح ليفربول عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك الأرجنتيني إنزو فيرنانديز التعادل لتشلسي في الدقيقة الـ(35).

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى (59) نقطة في المركز الرابع، فيما وصل تشلسي إلى (49) نقطة في المركز التاسع.