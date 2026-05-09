التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النجمة والحزم في دوري روشن

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2 – 2) مواجهة فريقي النجمة والحزم، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ(32) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل هدفي النجمة فيليبي كاردوزو وناصر الهليل عند الدقيقتين الـ(3) والـ(45+2)، فيما سجل هدفي الحزم عمر السومة وعبدالعزيز الضويحي عند الدقيقتين الـ(8) والـ(42).

وبهذه النتيجة، رفع النجمة رصيده إلى (13) نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع الحزم رصيده إلى (39) نقطة في المركز العاشر.