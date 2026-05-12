التعادل السلبي يحسم مواجهة الخلود والأخدود في دوري روشن

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الخلود مع نظيره الأخدود، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة (32) من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

وبذلك حصد كل فريق نقطة واحدة، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة من منافسات المسابقة.