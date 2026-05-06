التنوع البيئي في الجوف يعزز تنافسية المصورين لرصد الطيور المهاجرة

الأربعاء ٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
المواطن - واس

يُسهم التنوع البيئي في مختلف مناطق المملكة بفرص واعدة تدفع المصورين الفوتوغرافيين؛ لتوثيق هجرة الطيور ومواطن استيطان الطيور المحلية في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك نسبةً لحركة الهجرة السنوية واستئناس الطيور للبيئة في المملكة.

ويستعرض المصور الفوتوغرافي نادر الشمري تجربته في توثيق الطيور المحلية والمهاجرة، التي بدأت منذ العام 2011 م يركز من خلالها على رصد الطيور في منطقة الجوف، إضافة إلى رحلات في تجارب سابقة شملت منطقة عسير، وتجارب في رصد الطيور خارج المملكة، مشيرًا إلى رصده لأنواع مختلفة من الطيور في الجوف بلغت أكثر من 230 نوعًا مختلفًا من أصل إجمالي الأنواع المسجلة في السعودية والبالغ عددها 507 أنواع.

وعن بيئة منطقة الجوف، يضيف المصور الشمري أن المنطقة بتنوعها الجغرافي ومناخها المثالي تعد مكانًا إستراتيجيًا ضمن خط هجرة الطيور تستهدف فيه الجبال والصحاري والسبخات والمياه الداخلية والمناطق الزراعية، ويتم من خلال عدسة التصوير رصد الطيور المهاجرة والزائرة والتي تشكل فترة بقاءها في المملكة عدة أشهر، كما أسهمت عمليات الرصد توثيق أشهر وأندر الطيور في منطقة الجوف منها الطيهوج، والورشان، وقبرة عريضة المنقار، وثبج فاتح، والعقاب الذهبي، ويؤيؤ والبوم طويل الأذنين، ودرونجو الرمادي، وسنونو أبيض الحلق، وخرشنة سوداء، وقرقف أوراسي، والشحرور، وفلرب الرمادي، والقطقاط التجمعي.

