الجامعة العربية تدين استهداف الكويت والإمارات والمياه الإقليمية لقطر

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاعتداءات التي استهدفت دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمياه الإقليمية لدولة قطر، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأعرب في بيان عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع مملكة البحرين عقب إعلان السلطات البحرينية القبض على عناصر مرتبطة بجهات أجنبية حاولت المساس بأمنها واستقرارها.
وأكد رفضه للتصعيد الذي من شأنه تقويض جهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمات بالطرق السلمية، محذرًا من تداعيات استمرار الأعمال العدائية على أمن المنطقة واستقرارها.
وجدد أبو الغيط تضامن الجامعة العربية مع الدول الخليجية المتضررة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون سيادتها.