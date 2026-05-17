الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أفاد متعاملون أوروبيون بأن الديوان المهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة دولية لشراء كميات من قمح الطحين اللين، على أن يتم الشحن إلى ميناءين فقط في الجزائر.

وأوضح المتعاملون أن المناقصة تتضمن كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن، إلا أن تخصيص الشحن إلى ميناءين فقط يشير عادة إلى توجه لشراء كميات محدودة مقارنة بالمناقصات السابقة.

وبحسب ما نقلته رويترز، فإن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار سيكون يوم الثلاثاء 19 مايو، فيما تظل العروض سارية حتى الأربعاء 20 مايو.

وتتضمن المناقصة فترات شحن متعددة من مناشئ التوريد الرئيسية، لا سيما الأوروبية، تبدأ من الأول وحتى 15 يوليو، ثم من 16 إلى 31 يوليو، إضافة إلى فترات مماثلة خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بما يضمن مرونة في عمليات التوريد خلال الربع الثالث من العام.

