الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا “هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن أمير الكويت يهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ الأمم المتحدة تدرج روسيا وإسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح “المملكة” ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 قوة الدفاع المدني بالحج تواصل جهودها الميدانية في المسجد الحرام وساحاته لخدمة ضيوف الرحمن وزير الداخلية يلتقي الوزراء ورؤساء الجهات المشاركة في موسم الحج الخارجية الفلسطينية تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة رومانيا تعلن القنصل الروسي شخصاً غير مرغوب فيه وتطلب منه المغادرة
أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1447هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية، (الجوية والبرية والبحرية)، وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ اللّٰه عليهم بأداء مناسك الحج.
وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت اللّه الحرام بكل يسر وسهولة.