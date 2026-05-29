الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية

أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1447هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية، (الجوية والبرية والبحرية)، وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ اللّٰه عليهم بأداء مناسك الحج.

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت اللّه الحرام بكل يسر وسهولة.