الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ مساءً
المواطن - واس

خصصت المديرية العامة للجوازات فرقًا ميدانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ، وذلك للتعرف على هويات المنومين في المستشفيات والمراكز الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتحديد هويات التائهين بالتنسيق مع مبادرة “نسك عناية” التابعة لوزارة الحج والعمرة.

وأوضحت الجوازات أن هذه الفرق مُزوَّدة بتقنيات حديثة ومتنقلة لدعم الجهات المعنية في التعرف على هوية المنومين أو التائهين في مواقع تواجدهم، مؤكدةً استقبال البلاغات عبر مركز القيادة والتحكم بالحج والعمرة في مقر المديرية بمكة المكرمة.

