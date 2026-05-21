الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى 1447هـ

العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي “صاد” تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة “هيئة الطرق” تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا “هيئة الطيران المدني” تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات “الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى
أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد عمل إداراتها في مختلف مناطق المملكة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، وذلك لخدمة المستفيدين في الحالات الطارئة.
وأكدت الجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة وإنجاز الخدمات التي يتعذر تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، عبر مراجعة إداراتها بعد حجز موعد إلكتروني مسبق.
وأوضحت أن شعبة الجوازات بحي الرمال بمدينة الرياض ستعمل يوميًا من الساعة 3:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً طوال فترة إجازة عيد الأضحى، فيما تستقبل شعبتا جوازات الصيرفي مول ومركز التحلية بمحافظة جدة المستفيدين من الساعة 5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، بدءًا من يوم الجمعة 5 / 12 / 1447هـ حتى نهاية دوام يوم الاثنين 8 / 12 / 1447هـ.
وبيّنت أن بقية إدارات جوازات المناطق ستواصل عملها خلال الإجازة من يوم الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:30 مساءً.
ودعت المديرية العامة للجوازات المستفيدين إلى الاستفادة من خدمة “تواصل”، التي تتيح تقديم طلبات إنجاز المعاملات المتعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.