الجوازات تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى 1447هـ

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣١ مساءً
المواطن - واس

أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد عمل إداراتها في مختلف مناطق المملكة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، وذلك لخدمة المستفيدين في الحالات الطارئة.

وأكدت الجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة وإنجاز الخدمات التي يتعذر تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، عبر مراجعة إداراتها بعد حجز موعد إلكتروني مسبق.

وأوضحت أن شعبة الجوازات بحي الرمال بمدينة الرياض ستعمل يوميًا من الساعة 3:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً طوال فترة إجازة عيد الأضحى، فيما تستقبل شعبتا جوازات الصيرفي مول ومركز التحلية بمحافظة جدة المستفيدين من الساعة 5:00 مساءً حتى 10:00 مساءً، بدءًا من يوم الجمعة 5 / 12 / 1447هـ حتى نهاية دوام يوم الاثنين 8 / 12 / 1447هـ.
وبيّنت أن بقية إدارات جوازات المناطق ستواصل عملها خلال الإجازة من يوم الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:30 مساءً.

ودعت المديرية العامة للجوازات المستفيدين إلى الاستفادة من خدمة “تواصل”، التي تتيح تقديم طلبات إنجاز المعاملات المتعذر تنفيذها إلكترونيًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

