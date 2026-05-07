الجوازات توضح مزايا ⁧البوابات الإلكترونية⁩ وآلية الاستفادة منها

أوضحت المديرية العامة للجوازات، مزايا خدمة البوابات الإلكترونية، التي تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات السفر ذاتيًا بسهولة وسرعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنافذ الحدودية.

وأكدت الجوازات عبر منصة إكس، أن هذه الخدمة تسهم في تسريع إجراءات السفر وتقليل زمن الانتظار، من خلال تمكين المستفيدين من إنهاء إجراءاتهم بشكل ذاتي عبر خطوات مبسطة، تبدأ بمسح وثيقة السفر، تليها عملية التقاط صورة الوجه للتحقق من الهوية بشكل إلكتروني دقيق.

وشددت المديرية على أهمية الالتزام بالتعليمات أثناء استخدام البوابات الإلكترونية، والتي تتضمن عدم ارتداء النظارات أو الكمامات أو القبعات أثناء التقاط صورة الوجه، لضمان نجاح عملية التحقق وإتمام الإجراءات بسلاسة ودقة، بما يعزز تجربة السفر الذكية ويرفع من كفاءة الخدمات في المنافذ.