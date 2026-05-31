الجيش الأمريكي “يعطّل” سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران

الأحد ٣١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

أعلن الجيش الأميركي، أنه عطّل سفينة شحن ترفع علم غامبيا كانت تحاول الإبحار إلى ميناء إيراني عن طريق إطلاق صاروخ على غرفة محركها.

وقالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” إن الضربة وقعت في 29 مايو بعد عدم استجابة السفينة “ليان ستار” لأكثر من 20 تحذيراً.

وأضافت في بيان “قامت طائرة أميركية بتعطيل السفينة عبر إطلاق صاروخ هيلفاير على غرفة محركها بعد رفض طاقم سفينة ليان ستار الامتثال. ولم تعد السفينة متجهة إلى إيران”.

لم تذكر “سنتكوم” ما إذا كانت هناك أي إصابات على متن السفينة عقب الضربة.

وتابع البيان “قامت القوات الأميركية بتعطيل خمس سفن تجارية وأعادت توجيه 116 سفينة لفرض الحصار بشكل كامل في ظل استمرار وقف إطلاق النار مع إيران”.

من جهته قال مسؤول أميركي مطلع إن سفينة شحن البضائع السائبة “انجرفت ولا تزال تبحر خارج نطاق السيطرة في خليج عمان”، مشيراً إلى أن القوات الأميركية لم تصعد على متنها.

وفرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية بعدما أوقفت طهران فعلياً حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط والغاز إثر اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار هش لا يزال صامداً منذ 7 أبريل.

وتترقب المنطقة والعالم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بالتزامن مع جولة جديدة من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل.

وأدت الأحداث في مضيق هرمز إلى اضطراب الاقتصاد العالمي، حيث تعطلت شحنات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي ومستلزماتهما مثل الأسمدة، مما زاد الضغط على المستهلكين ومنتجي الغذاء.

