الجيش الأمريكي يقصف بندر عباس وميناء قشم في إيران

هزت انفجارات مدينة بندر عباس وجزيرة قشم جنوب إيران، حيث صرح مسؤول أميركي كبير، أن الجيش الأميركي نفذ ضربات على ميناء قشم وبندر عباس، فيما نفى الجيش الإسرائيلي علمه بالضربات.

فقد أفاد مسؤول أمريكي كبير إن الجيش الأميركي نفذ مساء أمس الخميس هجمات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس، وفق ما نقلته “فوكس نيوز”.

كما تابع “نفذنا ضربات على إيران لكن ذلك لا يعني استئناف الحرب”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن “لا علم له” بأي ضربة على إيران.

أضرار في إيران جراء القصف

تأتي هذه التطورات، بعدما أعلن التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار عند رصيف ميناء “بهمن” للمسافرين في جزيرة قشم، مشيرا إلى حدوث أضرار بالأقسام التجارية من الرصيف نتيجة الاستهداف.

وقال مسؤول عسكري “تعرضت وحدات معادية في مضيق هرمز لنيران صواريخ إيرانية عقب هجوم شنه الجيش الأميركي على ناقلة نفط إيرانية”، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

كما ذكرت وكالة “تسنيم” بأن دوي انفجارات قشم مرتبط بمواجهة دفاعية مع طائرتين صغيرتين.

بدورها، ذكرت وكالة “فارس” وقوع هجوم استهدف الأقسام التجارية من رصيف مرفأ بهمن في قشم، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت وقوع تبادل لإطلاق النار بالمنطقة.

كما أوضحت أن الجيش الإيراني تبادل إطلاق النار مع “العدو” عند رصيف بهمن في قشم.

يذكر أن رصيف بهمن هو ميناء ومرفأ بحري يقع في جزيرة قشم جنوب إيران، ويُستخدم لنقل الركاب والبضائع بين الجزيرة والبرّ الإيراني، خصوصًا باتجاه مدينة بندر عباس وموانئ قريبة أخرى.

ويُعد الرصيف من المرافق الحيوية في الجزيرة، إذ تمر عبره حركة تجارية وسياحية مهمة، كما يستخدم أحيانا لرسو سفن الشحن والقوارب السريعة.

وتكتسب المنطقة أهمية بسبب موقع قشم الاستراتيجي قرب مضيق هرمز.