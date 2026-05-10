شمس المغيب تُعانق رمال النفود ونباتاته جنوب رفحاء

الحج دون تصريح يعرقل التنظيم ويعرض المخالفين للعقوبات

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكدت وزارة الحج والعمرة أهمية التزام الراغبين في أداء مناسك الحج بالحصول على تصريح حج رسمي قبل التوجه إلى المشاعر المقدسة، مشددةً على أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في الحفاظ على سلامة الحجاج وتمكين الجهات المختصة من إدارة الحشود وتنظيم الحركة داخل المشاعر بكفاءة عالية.

وأوضحت الوزارة عبر منصة إكس، أن أداء الحج دون تصريح يُعد مخالفة للأنظمة المعمول بها، لما يسببه من تأثيرات سلبية على خطط التنظيم والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى ما قد ينتج عنه من ازدحام يعرقل انسيابية التنقل داخل المشاعر المقدسة.

وشددت الوزارة على أن استخراج تصريح الحج يهدف إلى ضمان تجربة آمنة ومنظمة للحجاج، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والراحة، مؤكدةً أن المخالفين سيخضعون للعقوبات والإجراءات النظامية المقررة بحق من يؤدي الحج دون تصريح.

