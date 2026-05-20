الحج والعمرة: التصاريح الرسمية تضمن أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

أكدت وزارة الحج والعمرة أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء فريضة الحج، مشددة على أن الحصول على تصريح الحج الرسمي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل التزامًا يحقق المقاصد الشرعية المرتبطة بتعظيم الحرم والمشاعر المقدسة وتيسير أداء المناسك.
وأوضحت الوزارة، في رسالة توعوية موجهة إلى ضيوف الرحمن وعموم المسلمين، أن الالتزام باستخراج التصاريح الرسمية يسهم بشكل مباشر في تنظيم الحشود وإدارة حركة الحجاج، بما يمنع التكدس والازدحام العشوائي داخل المشاعر المقدسة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تمكّن الجهات المعنية من تقديم أفضل الخدمات الصحية والأمنية واللوجستية للحجاج النظاميين، بما يضمن لهم أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة والطمأنينة.
وشددت الوزارة على أن الالتزام بالتصاريح يعزز كفاءة الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، ويدعم الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.