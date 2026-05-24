الحج والعمرة: التنسيق المبكر مع مكاتب شؤون الحجاج أسهم في تسريع جاهزية موسم الحج

تجسد وزارة الحج والعمرة نهجًا تشغيليًا استباقيًا في إدارة موسم الحج، يبدأ فعليًا من الثاني عشر من شهر ذي الحجة من كل عام، بوصفه نقطة الانطلاق الرسمية للتحضير للموسم التالي، في منظومة عمل متواصلة تمتد على مدار نحو تسعة أشهر، بالتنسيق المباشر مع 78 مكتبًا لشؤون الحجاج حول العالم؛ بما يعزز الجاهزية المبكرة، ويرفع كفاءة التخطيط والتنفيذ لخدمة ضيوف الرحمن.

وانطلقت استعدادات موسم حج 1447هـ منذ الثاني عشر من ذي الحجة 1446هـ، عبر تنسيق مبكر مع مكاتب شؤون الحجاج، شمل تسليم وثيقة الترتيبات الأولية للموسم، وبدء استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية، بما أتاح وقتًا كافيًا للتخطيط المبكر، وإنجاز مختلف الترتيبات ضمن إطار زمني واضح ومنظم.

وتُدار جميع التعاقدات والترتيبات الخاصة بالحجاج عبر منصة المسار الإلكتروني، التي تمثل منظومة رقمية متكاملة لإدارة مختلف الإجراءات التشغيلية والتنظيمية، بدءًا من التعاقدات، مرورًا بالخدمات الميدانية، ووصولًا إلى إجراءات التأشيرات، حيث تضم أكثر من 500 خدمة رقمية، وتربط بين أكثر من 80 جهة حكومية وتشغيلية من مختلف أطراف منظومة الحج، إلى جانب أكثر من 5 آلاف مزود خدمة؛ بما يضمن سرعة الإنجاز، ورفع مستوى الكفاءة، وتعزيز الشفافية والتكامل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.

وفي خطوة تعكس استباقية الاستعداد، شهد مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر 2025 توقيع اتفاقيات ترتيبات شؤون الحجاج مع الدول المشاركة، بما أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين مكاتب شؤون الحجاج من استكمال ترتيباتها في وقت مبكر، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعمل على مدار أشهر.

وأسفرت هذه الجهود المبكرة، بحلول الأول من شهر شوال الماضي، عن إنجاز أكثر من 90% من إصدار تأشيرات حجاج الخارج، إلى جانب استكمال جميع تعاقدات التسكين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، بما يعكس أثر العمل المبكر والتنسيق المستمر مع مكاتب شؤون الحجاج، ويؤكد كفاءة المنظومة التشغيلية في إدارة الاستعدادات للموسم.

وتواصل وزارة الحج والعمرة خلال الموسم التنسيق المباشر مع مكاتب شؤون الحجاج؛ لمتابعة سير الخدمات المقدمة، ومعالجة الملاحظات التشغيلية، وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ بما يسهم في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة الحج المتكاملة، التي تحظى بدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتنسجم مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030- بما يعكس حرص المملكة على الارتقاء المستمر بتجربة الحاج وجودة الخدمات المقدمة له.