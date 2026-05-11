الحج والعمرة تطلق خدمة تأهيل الوكلاء والتعاقدات النهائية لموسم العمرة 1448هـ عبر نسك مسار

أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم خدمة تأهيل الوكلاء الخارجيين والتعاقدات النهائية لموسم العمرة 1448هـ عبر منصة “نسك مسار”، ضمن منظومة رقمية تهدف إلى أتمتة إجراءات التعاقد، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتعزيز جاهزية منظومة العمرة للموسم المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح أتمتة كاملة لمراحل التعاقد، واعتماد نموذج العقد الإلكتروني الموحد، مع إمكانية التحقق الرقمي عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) من خلال منصة “نسك”.

إطلاق خدمة تعاقدات شركات العمرة

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق خدمة تعاقدات شركات العمرة السعودية مع مزودي الخدمات داخل المملكة عبر منصة “نسك مسار”، والتي تشمل خدمات السكن، والنقل، والإعاشة، والخدمات الإثرائية، وتصميم الباقات والبرامج؛ تمهيدًا لبدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات ومعالجتها ابتداءً من 14 ذي الحجة، وإتاحة إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق “نسك” ابتداءً من 15 ذي الحجة.

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن استعدادات مبكرة بدأتها الوزارة منذ شهر رمضان الماضي، عبر استقبال طلبات الاتفاقيات الأولية بين شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين، ثم توقيع أكثر من (5) آلاف اتفاقية خلال منتدى العمرة والزيارة 2026، إلى جانب تنظيم ورشة عمل للدروس المستفادة من موسم 1447هـ بمشاركة (23) جهة، وعقد لقاءات تحضيرية مع شركات العمرة والوكلاء الخارجيين، واجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف تطوير الإجراءات، والتحقق من الجاهزية التقنية والتشغيلية للموسم.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهودها لتطوير تجربة المعتمر، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز التكامل الرقمي والتشغيلي في منظومة العمرة.