الحج والعمرة تفعّل خدمات الدعم للحجاج بـ11 لغة

الخميس ٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تواصل وزارة الحج والعمرة تقديم الدعم المتكامل لضيوف الرحمن عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم المجاني (1966)، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تسهيل رحلة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة خلال موسم حج 1447هـ، تحت المبادرة الترحيبية “حياكم الله”.

وأكدت الوزارة أن مركز الاتصال يعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، لتقديم الدعم الفوري للحجاج والاستجابة لمختلف احتياجاتهم، من خلال استقبال الاستفسارات، ومعالجة البلاغات والشكاوى بشكل مباشر، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للحجاج طوال رحلتهم الإيمانية.

وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة عبر المركز مدعومة بكوادر مؤهلة قادرة على التواصل بـ11 لغة مختلفة، بما يضمن توفير تجربة تواصل فعالة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، وتعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي إطار تعزيز قنوات التواصل، أوضحت وزارة الحج والعمرة أنها خصصت رقمًا للتواصل من خارج المملكة عبر (+966920002814)، تأكيدًا على حرصها المستمر في تسخير الإمكانات التقنية والبشرية لخدمة الحجاج، ومتابعة احتياجاتهم، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجههم منذ وصولهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم بسلام.

