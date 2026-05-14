الحج والعمرة: عرفة كلها موقف ولا حاجة للصعود إلى جبل الرحمة

عسير الأنقى هواءً للربع الأول من 2026 رابية كدانة.. تطوير عمراني يرتقي بجودة إسكان ضيوف الرحمن وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية توكلنا يسهل الوصول لخدمات الجهات الحكومية في حج 1447هـ بـ19 لغة القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان تحالف دعم الشرعية: اتفاق لإطلاق سراح 1750 أسيرًا من بينهم 7 سعوديين الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لإيواء مخالفي تأشيرات الزيارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة نسك عناية تقدم أكثر من 99 ألف خدمة لضيوف الرحمن منذ بداية ذي القعدة وظائف شاغرة بـ فروع بنك الرياض وظائف شاغرة لدى مركز الإسناد والتصفية
دعت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام إلى تجنّب تسلق الجبال خلال أداء مناسك الحج، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات التنظيمية المعتمدة في المشاعر المقدسة.
وشددت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس على ضرورة الابتعاد عن المرتفعات الحادة والمسالك الوعرة، والتقيد بالمسارات المخصصة والمهيأة للحركة، إلى جانب الحذر من الوقوف أو السير فوق الصخور غير المستقرة، واتباع توجيهات الجهات المختصة في المواقع كافة.
وأكدت الوزارة، أن الوقوف بعرفة لا يتطلب الصعود إلى جبل الرحمة، مشيرة إلى أن “عرفة كلها موقف” بما يضمن أداء النسك بيسر وأمان.