الحج والعمرة: عرفة كلها موقف ولا حاجة للصعود إلى جبل الرحمة

دعت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام إلى تجنّب تسلق الجبال خلال أداء مناسك الحج، حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات التنظيمية المعتمدة في المشاعر المقدسة.

وشددت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس على ضرورة الابتعاد عن المرتفعات الحادة والمسالك الوعرة، والتقيد بالمسارات المخصصة والمهيأة للحركة، إلى جانب الحذر من الوقوف أو السير فوق الصخور غير المستقرة، واتباع توجيهات الجهات المختصة في المواقع كافة.

وأكدت الوزارة، أن الوقوف بعرفة لا يتطلب الصعود إلى جبل الرحمة، مشيرة إلى أن “عرفة كلها موقف” بما يضمن أداء النسك بيسر وأمان.