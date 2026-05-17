روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب | ترامب لإيران: الوقت ينفد | الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح | الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني | أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز | المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع | القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة | وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية | العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة | ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات

الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى ضرورة التعامل مع الشركات المعتمدة والقنوات الرسمية فقط، حفاظًا على حقوقهم المالية وضمانًا للحصول على خدمات موثوقة وآمنة خلال رحلة الحج.

وأكدت الوزارة عبر منصة إكس أن حماية أموال الحجاج تبدأ من التواصل المباشر مع شركة الحج المسجلة في العقد، محذرة من مؤشرات الاحتيال الإلكتروني، وفي مقدمتها طلب تحويل الأموال عبر جهات غير رسمية، أو مشاركة البيانات البنكية، أو التعامل مع روابط مجهولة المصدر خارج القنوات المعتمدة.

وشددت الوزارة على أهمية تجاهل الرسائل والطلبات المشبوهة التي قد تستهدف الحجاج بعمليات نصب أو احتيال إلكتروني، داعية إلى الإبلاغ الفوري عند الاشتباه بأي محاولة احتيالية عبر الاتصال بالرقم 911 أو إرسال البلاغات إلى الرقم 330330 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتأتي هذه التوعية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الأمن الرقمي والمالي لضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الإلكترونية خلال موسم الحج، بما يسهم في توفير تجربة آمنة وميسرة للحجاج.

