الحج والعمرة: منظومة التبريد المتكاملة في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة ستسهم في خفض درجات الحرارة وتعزيز راحة الحجاج

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة د. غسان النويمي، أن منظومة التبريد المتكاملة في المنطقة المحيطة بجبل الرحمة ستسهم في خفض درجات الحرارة وتعزيز راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم خلال موسم حج 1447هـ، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 25 مشروعًا تطويريًا في المشاعر المقدسة، بزيادة بلغت 100% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح النويمي، خلال الإيجاز الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة متحدثي وزارات الإعلام والحج والبيئة، أن تطبيق نسك يواصل تعزيز تجربة الحجاج عبر تقديم أكثر من 130 خدمة رقمية، استفاد منها حتى الآن أكثر من 51 مليون مستخدم من مختلف دول العالم.

من جانبه، كشف رئيس مركز العمليات الإعلامي الموحد للحج صالح الثبيتي، أن إجمالي التغطيات الإعلامية الدولية الخاصة بالحج بلغ أكثر من 100 ألف مادة إعلامية بعدة لغات، محققة تفاعلًا تجاوز 11 مليار مشاهدة عبر مختلف المنصات الإعلامية والرقمية.

وأشار الثبيتي إلى أن المركز يواصل تقديم خدماته لصناع المحتوى الدوليين، الذين أسهموا بدورهم في نشر أكثر من 122 ألف مادة تفاعلية تناولت موسم الحج وما يشهده من خدمات وتنظيم متكامل لضيوف الرحمن.