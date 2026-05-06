الحرات البركانية بترُبة تحتضن مشاهد مطرية لافتة

أنعشت أمطار الخير التي هطلت على محافظة تربة والمراكز التابعة لها المشهد الطبيعي، بعد أن ارتوت الأرض بالمياه وتجددت الحياة في الأودية والشعاب، وسط أجواء غائمة وانخفاضٍ في درجات الحرارة، أعادت للمواقع المفتوحة حضورها الجمالي مع بداية موسم الصيف.

وشملت الحالة المطرية عددًا من المواقع جنوب المحافظة، من بينها وادي بيدة، ووادي إيهار، وحرة الصلعاء، والقيعان الخمس، حيث سالت الشعاب وارتفعت نسبة جريان المياه في عدد من الأودية، فيما اكتست التلال والسهول بلونٍ أخضر يعكس أثر الأمطار في إحياء الغطاء النباتي وتجدد النباتات البرية الموسمية.



ووثقت وكالة الأنباء السعودية المشاهد الطبيعية التي رسمتها الأمطار على الحرات والمواقع الصحراوية والهضاب، حيث بدت الأرض أكثر حيوية بعد تساقط الأمطار، في وقتٍ غطّت فيه السحب أجزاء واسعة من سماء المحافظة، مشكلةً لوحات بصرية جذبت الأهالي ومحبي الرحلات البرية.

وأسهمت الأمطار في تحسين الأجواء العامة وتلطيف الطقس، إلى جانب تعزيز المخزون المائي، مما ينعكس إيجابًا على المراعي الطبيعية والمزارع المنتشرة في المحافظة، التي تعتمد بصورة كبيرة على مياه الأمطار في دعم الأنشطة الزراعية والرعوية.