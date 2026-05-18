Icon

فرق راجلة ومنظومة ذكية لتعزيز إرشاد ضيوف الرحمن Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة في قطاع غزة Icon سعود بن طلال يكرّم الفائزين في مبادرة فصيح هجر للخطابة Icon مقتل منفذ هجوم مسجد سان دييغو بعد إطلاق نار بالمركز الإسلامي Icon خالد بن سعود يشهد حفل التخرج لمنشآت التدريب التقني والمهني بتبوك Icon 10 وظائف شاغرة في مجموعة الراشد Icon النفط يقفز 3% لأعلى مستوى في أسبوعين Icon وزارة الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج Icon الصحة: تسجيل 10 حالات إجهاد حراري حتى الأول من ذي الحجة Icon 32 وظيفة شاغرة بفروع شركة PARSONS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الحقيل يُدشّن حملة “لحظة جود” عبر منصة جود الإسكان

الإثنين ١٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١:٢١ مساءً
الحقيل يُدشّن حملة “لحظة جود” عبر منصة جود الإسكان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشّن معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، حملة “لحظة جود” عبر منصة جود الإسكان؛ بهدف توفير 533 وحدة سكنية للأسر المستحقة، تزامنًا مع موسم الحج لعام 1447هـ.

تدشين لحظة جود

وأكّد معاليه أن الحملة تأتي تجسيدًا لالتزام المملكة بترسيخ العمل الخيري المؤسسي عبر مبادرات نوعية تعزز الشراكة المجتمعية، وتسهم في رفع جودة الحياة للأسر المستحقة، مشددًا على أن منصة جود الإسكان باتت نموذجًا وطنيًا يحتذى به في تحويل العطاء إلى أثر ملموس ومستدام، حيث تستند حملة “لحظة جود” إلى فكرة استثمار موسم الحج، لتكون بوابة لتحسين حياة الأسر المستحقة، وذلك من خلال أدوات رقمية مبتكرة وتجارب إنسانية تُظهر أثر التبرع بشكل فوري وملموس.

وحققت المنصة خلال الأعوام الماضية نجاحات بارزة في عدد من الحملات الوطنية والموسمية، وأسهمت في توسيع أثر المشاركة المجتمعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بما يدعم مستهدفات الإسكان التنموي ويرسّخ مفهوم العطاء المؤسسي المستدام.

يُذكر أن منصة جود الإسكان تُعد إحدى المبادرات لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، وتعمل على تمكين الأفراد والجهات من الإسهام في دعم الأسر المستحقة عبر مسارات عطاء رقمية موثوقة وشفافة، من خلال حملات ومبادرات نوعية تستهدف توفير المسكن الملائم وتعزيز الاستقرار السكني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نيابةً عن القيادة.. وزير البلديات والإسكان يرأس وفد المملكة المشارك بالمنتدى الحضري العالمي
السعودية

نيابةً عن القيادة.. وزير البلديات والإسكان يرأس...

السعودية