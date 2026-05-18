الحقيل يُدشّن حملة “لحظة جود” عبر منصة جود الإسكان

دشّن معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، حملة “لحظة جود” عبر منصة جود الإسكان؛ بهدف توفير 533 وحدة سكنية للأسر المستحقة، تزامنًا مع موسم الحج لعام 1447هـ.

وأكّد معاليه أن الحملة تأتي تجسيدًا لالتزام المملكة بترسيخ العمل الخيري المؤسسي عبر مبادرات نوعية تعزز الشراكة المجتمعية، وتسهم في رفع جودة الحياة للأسر المستحقة، مشددًا على أن منصة جود الإسكان باتت نموذجًا وطنيًا يحتذى به في تحويل العطاء إلى أثر ملموس ومستدام، حيث تستند حملة “لحظة جود” إلى فكرة استثمار موسم الحج، لتكون بوابة لتحسين حياة الأسر المستحقة، وذلك من خلال أدوات رقمية مبتكرة وتجارب إنسانية تُظهر أثر التبرع بشكل فوري وملموس.

وحققت المنصة خلال الأعوام الماضية نجاحات بارزة في عدد من الحملات الوطنية والموسمية، وأسهمت في توسيع أثر المشاركة المجتمعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، بما يدعم مستهدفات الإسكان التنموي ويرسّخ مفهوم العطاء المؤسسي المستدام.

يُذكر أن منصة جود الإسكان تُعد إحدى المبادرات لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، وتعمل على تمكين الأفراد والجهات من الإسهام في دعم الأسر المستحقة عبر مسارات عطاء رقمية موثوقة وشفافة، من خلال حملات ومبادرات نوعية تستهدف توفير المسكن الملائم وتعزيز الاستقرار السكني.