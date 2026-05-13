Icon

القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 67 سفينة تجارية منذ بدء حصار موانئ إيران Icon برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات الغذائية لـ سوريا Icon الداخلية: قرارات إدارية بحق 19 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 29 مخالفًا Icon الهلال الأحمر يرفع جاهزيته الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1447 Icon ترامب يصل إلى بكين في زيارة رسمية Icon فيصل بن فرحان: ندعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين أمريكا وإيران Icon اليونيفيل: انفجار مسيرات قرب مقرنا عرض قواتنا للخطر بالناقورة Icon الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز Icon إندونيسيا: الادعاء العام يطالب بسجن مؤسس جوجيك 18 عاما بسبب فساد مزعوم Icon المصاحف في المسجد الحرام.. عناية متكاملة تُجسّد رعاية المملكة لرسالة القرآن الكريم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز

الأربعاء ١٣ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٤ مساءً
الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت الحكومة الألمانية، عن خطط لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في ألمانيا، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء مشروع قانون بهذا الشأن.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في برلين، إن الهدف هو ضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا، مضيفة: “الطاقات المتجددة تحتاج إلى بوليصة تأمين على الحياة، وهذه البوليصة تُسمى القدرة المضمونة”.

محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز

وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن الحكومة ستضمن توافر الكهرباء بشكل آمن حتى في الفترات التي لا تهب فيها الرياح أو لا تشرق فيها الشمس.

ومن المقرر أن تعمل محطات الغاز الجديدة، في إطار خطة التخلّي التدريجي عن الفحم بحلول عام 2038، على ضمان أمن إمدادات الكهرباء، وأن تعمل لاحقًا كاحتياطي للطوارئ خلال الفترات التي يطلق عليها اسم “الركود المظلم”، وهي الفترات التي يقل فيها سطوع الشمس وهبوب الرياح الأمر الذي يؤثر على عمل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.

وبحسب الخطة، يُفترض أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة في الكهرباء المولدة في ألمانيا إلى 80% بحلول عام 2030، بينما بلغت هذه النسبة نحو 53% في الربع الأول من العام الجاري.

وسيتحمل مستهلكو الكهرباء في ألمانيا، رسمًا جديدًا ابتداءً من عام 2031.، إذ سيتم تمويل تكاليف دعم بناء محطات الطاقة الجديدة عبر هذا الرسم، وتشمل – وفق مشروع القانون – مستحقات الفائزين بعطاءات إنشاء المحطات الجديدة.

وتخطط الحكومة لإطلاق مناقصات لبناء محطات جديدة على عدة مراحل خلال السنوات المقبلة.

ومن المقرر بدء طرح قدرات جديدة تبلغ 11 جيجاواط اعتبارًا من صيف 2026، بحسب وزارة الاقتصاد.

ويجب أن تظل هذه القدرات متاحة لمدة 15 عامًا، ومن المقرر تخصيص 9 جيجاوات من هذه المناقصات لمحطات قادرة على توفير الكهرباء لفترات طويلة متواصلة لتأمين الشبكة خلال “الركود المظلم”.

وأوضحت الوزارة أن “محطات الغاز الحديثة وعالية الكفاءة على وجه الخصوص هي القادرة على ضمان ذلك”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#يهمك_تعرف | آلية تقديم المطلقات في برنامج سكني
يهمك تعرف

#يهمك_تعرف | آلية تقديم المطلقات في برنامج...

يهمك تعرف
ترتيب دوري روشن بعد تعادل النصر والهلال في ديربي الرياض
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد تعادل النصر والهلال...

الرياضة
الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في الشرقية
السعودية

الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة...

السعودية
وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات
السوق

وظائف شاغرة لدى المتقدمة للبتروكيماويات

السوق
السعودية تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين
السعودية

السعودية تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي...

السعودية
500 فرصة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمحطة قطار الحرمين السريع خلال حج 1447هـ
السعودية

500 فرصة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمحطة...

السعودية
قوات أمن الحج تضبط 3 مقيمين ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج
السعودية

قوات أمن الحج تضبط 3 مقيمين ومواطنًا...

السعودية
نجاح عملية فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس”
أخبار رئيسية

نجاح عملية فصل التوأم التنزاني “نانسي ونايس”

أخبار رئيسية