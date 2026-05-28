الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٣ مساءً
ثمنت الحكومة اليمنية التوجيهات الكريمة لقيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم دعم عاجل للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأكدت الحكومة -في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)- أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات التاريخية والمصير المشترك بين البلدين ويعكس حرص قيادة المملكة على مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية والاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
وأشارت إلى أن هذا الدعم الذي جاء بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، سيسهم بصورة مباشرة في تحسين الكفاءة التشغيلية لمحطات الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين، ودعم استمرار الأنشطة التجارية والخدمية والحيوية.
وأكدت الحكومة اليمنية أن المواقف الصادقة للمملكة تجاه اليمن لم تقتصر على الجوانب الإنسانية والإغاثية بل امتدت لتشمل دعم جهود التنمية والاستقرار والإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وهو ما يعكس الدور المحوري للمملكة في دعم أمن اليمن واستقراره.
وثمن البيان اليمني الدور الحيوي الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، وما يمثله من نموذج فاعل للشراكة الأخوية والتنموية المستدامة.
وأعربت الحكومة اليمنية عن اعتزازها بالمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.

