Icon

سعود بن مشعل: السعودية كرست جهودها ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أجواء مُنظمة وآمنة Icon الأرصاد للحجاج: تجنبوا التعرض المباشر للشمس بعرفات Icon يوم الحج الأكبر.. جبل الرحمة يرسم ملحمة الدعاء والخشوع وسط منظومة خدمات متكاملة Icon وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج Icon اكتمال تصعيد الحجاج إلى عرفات بفارق ساعتين عن الموسم الماضي Icon حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بمسجد نمرة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جورجيا Icon الشيخ علي الحذيفي في خطبة يوم عرفة: لا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعارات سياسية بل خضوع لله واتباع لنبيه Icon منظومة المياه توزع أكثر من 6.4 ملايين متر مكعب في مكة والمشاعر حتى يوم التروية Icon وزارة الحج: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الحياة الفطرية تعزز سلامة الحجاج وتحافظ على البيئة بالمشاعر المقدسة على مدار الساعة

الثلاثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ مساءً
الحياة الفطرية تعزز سلامة الحجاج وتحافظ على البيئة بالمشاعر المقدسة على مدار الساعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -ضمن إطار الجهود المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ- تنفيذ خططه الميدانية والوقائية داخل المشاعر المقدسة، عبر فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة؛ بهدف تعزيز سلامة الحجاج، والمحافظة على التوازن البيئي في مواقع وجودهم وتنقلهم.

وتنفذ الفرق الميدانية جولات استباقية ومستمرة لتأمين مسارات الحجاج ومواقع تجمعهم، ورصد الزواحف والكائنات الفطرية التي قد تؤثر على السلامة العامة، إلى جانب التعامل الفوري مع الحالات الميدانية، وفق إجراءات سريعة تسهم في رفع مستوى الجاهزية خلال الموسم.

ويتعامل المركز مع البلاغات والحالات الميدانية عبر فرق متخصصة تعمل وفق آليات استجابة سريعة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يعزز كفاءة المعالجة ويرفع مستوى الاستجابة الميدانية داخل المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة ينفذها المركز خلال موسم الحج؛ دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز السلامة البيئية والوقائية بالمشاعر المقدسة.

وأسهمت هذه الأعمال خلال المواسم الثلاثة الماضية في تحقيق موسم حج خالٍ من قرود البابون داخل نطاق المشاعر المقدسة، إلى جانب تقليل البلاغات المرتبطة بالكائنات الفطرية، بما يعكس فاعلية الخطط الميدانية، وتكامل الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الحجاج والبيئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة
السعودية

وزارة البلديات والإسكان تؤكد جاهزية مراكز الإيواء...

السعودية
الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن
السعودية

الدفاع المدني يعزز انتشاره ميدانيًا في المشاعر...

السعودية
إصدار أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية بالطائرات بدون طيار بالمشاعر المقدسة
السعودية

إصدار أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات...

السعودية
وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج في المشاعر المقدسة
أخبار رئيسية

وزارة الحج والعمرة تُكمل استعداداتها لخطط التفويج...

أخبار رئيسية
كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز السلامة التشغيلية في المشاعر المقدسة
السعودية

كاميرات محمولة وأساور ذكية وروبوتات إطفاء لتعزيز...

السعودية
وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية الخدمات الصحية بالمشاعر المقدسة
السعودية

وزير الصحة يقف ميدانيًا على جاهزية الخدمات...

السعودية
الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة بجوامع ومساجد الحجاج بالعاصمة المقدسة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة
السعودية

الشؤون الإسلامية: تقليص مدة الانتظار بين الأذان...

السعودية
حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية

حالة الطقس في الطرق المؤدية من المدينة...

السعودية