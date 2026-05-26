الحياة الفطرية تعزز سلامة الحجاج وتحافظ على البيئة بالمشاعر المقدسة على مدار الساعة

يواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية -ضمن إطار الجهود المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ- تنفيذ خططه الميدانية والوقائية داخل المشاعر المقدسة، عبر فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة؛ بهدف تعزيز سلامة الحجاج، والمحافظة على التوازن البيئي في مواقع وجودهم وتنقلهم.

وتنفذ الفرق الميدانية جولات استباقية ومستمرة لتأمين مسارات الحجاج ومواقع تجمعهم، ورصد الزواحف والكائنات الفطرية التي قد تؤثر على السلامة العامة، إلى جانب التعامل الفوري مع الحالات الميدانية، وفق إجراءات سريعة تسهم في رفع مستوى الجاهزية خلال الموسم.

ويتعامل المركز مع البلاغات والحالات الميدانية عبر فرق متخصصة تعمل وفق آليات استجابة سريعة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يعزز كفاءة المعالجة ويرفع مستوى الاستجابة الميدانية داخل المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة ينفذها المركز خلال موسم الحج؛ دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز السلامة البيئية والوقائية بالمشاعر المقدسة.

وأسهمت هذه الأعمال خلال المواسم الثلاثة الماضية في تحقيق موسم حج خالٍ من قرود البابون داخل نطاق المشاعر المقدسة، إلى جانب تقليل البلاغات المرتبطة بالكائنات الفطرية، بما يعكس فاعلية الخطط الميدانية، وتكامل الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الحجاج والبيئة.