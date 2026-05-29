الخارجية الفلسطينية تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وأدانت تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسيع العدوان والسيطرة الإسرائيلية على نحو 70% من قطاع غزة، بوصفها مخالفة لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتهاكًا خطيرًا لمرتكزات وقف إطلاق النار وتقويضًا متعمدًا للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء العدوان، ومنع التهجير القسري، وإطلاق أفق سياسي يجسد دولة فلسطين، ويحقق حق تقرير المصير.

وحذّرت خارجية فلسطين من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل إغلاق المعابر، واستمرار تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها بشكل كافٍ ومنتظم، بما يخالف القرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، ويهدد بعودة تفشي المجاعة على نطاق واسع، وفق ما حذرت منه تقارير منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وجددت خارجية فلسطين مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات المساءلة من أجل الوقف الفوري للانتهاكات كافة، والممارسات والسياسات والجرائم الممنهجة، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود وإدخال المواد اللازمة والضرورية من مأوى وعلاج، وصولًا إلى وقف شامل للعدوان والانسحاب الإسرائيلي، والتعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى الاستقلال، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.