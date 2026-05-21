الخارجية: المملكة تدين وتستنكر حادثة الانفجار بالقرب من مبنى الدفاع السورية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لحادثة الانفجار التي وقعت بالقرب من مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق، والتي أدت إلى وفاة جندي وإصابة مدنيين.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تجدد موقفها الثابت في رفض أشكال العنف كافة، وتعبّر عن تعازيها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل”.