العُلا تستحضر إرث الحضارات في اليوم العالمي للتنوع الثقافي | "صاد" تطلق دورتها البرامجية لموسم حج 1447هـ بتغطيات مباشرة وبرامج نوعية | النصر يتقدم بهدف على ضمك في الشوط الأول | كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة ضمك في ليلة الحسم | وزير الداخلية يتابع منظومة استقبال ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ويقف على جاهزية منظومة نقلهم إلى مكة المكرمة | البلديات والإسكان تتابع جاهزية مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة | "هيئة الطرق" تطلق حملة توعوية مشتركة لتعزيز السلامة المرورية على طرق الحج | فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا | "هيئة الطيران المدني" تُحدّث ضوابط حمل الشواحن المحمولة على متن الطائرات | "الأحوال المدنية" تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الأضحى

في العاصمة السورية دمشق

الخارجية: المملكة تدين وتستنكر حادثة الانفجار بالقرب من مبنى الدفاع السورية

الخميس ٢١ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لحادثة الانفجار التي وقعت بالقرب من مبنى تابع لوزارة الدفاع السورية في دمشق، والتي أدت إلى وفاة جندي وإصابة مدنيين.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تجدد موقفها الثابت في رفض أشكال العنف كافة، وتعبّر عن تعازيها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل”.

الدفاع السورية: مقتل جندي وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في دمشق
