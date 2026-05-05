“الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، تفكيك خلية كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها تمكنت من إحباط مخطط الخلية الواسع عبر تنفيذ عملية في عدد من المحافظات ضمن حملة أمنية متزامنة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على جميع عناصر الخلية، وضبط كميات من الأسلحة كانت بحوزتهم.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية السورية أعلنت أكثر من مرة مؤخرًا عن تنفيذها حملات أمنية تستهدف أوكارًا لخلايا نائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، والتصدي لأي تهديدات تمس أمن المواطنين وسلامة البلاد.