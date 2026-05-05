Icon

الجوافة الحمراء في نجران.. استثمار اقتصادي واعد ومستقبل مشرق Icon وظائف شاغرة في مطارات جدة Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة السالم Icon مبادرة “طريق مكة” تواصل خدماتها لضيوف الرحمن بجمهورية بنغلاديش Icon جمعية “مساجدنا على الطرق” تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي Icon الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد غدًا بالدمام Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من غينيا Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة الباهلي Icon الأمير راكان بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للمسار الرياضي ويؤكد أهمية المشروعات النوعية بالدرعية Icon القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حج وهمية ومضللة في القصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

“الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد

الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٣ مساءً
“الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، تفكيك خلية كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها تمكنت من إحباط مخطط الخلية الواسع عبر تنفيذ عملية في عدد من المحافظات ضمن حملة أمنية متزامنة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على جميع عناصر الخلية، وضبط كميات من الأسلحة كانت بحوزتهم.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية السورية أعلنت أكثر من مرة مؤخرًا عن تنفيذها حملات أمنية تستهدف أوكارًا لخلايا نائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، والتصدي لأي تهديدات تمس أمن المواطنين وسلامة البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد من قطاعات وزارة الداخلية
أخبار رئيسية

فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بعدد...

أخبار رئيسية
الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج
أخبار رئيسية

الداخلية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا...

أخبار رئيسية
ضبط 11300 مخالفٍ لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم 14 متورطًا بجرائم مخلة بالشرف
أخبار رئيسية

ضبط 11300 مخالفٍ لأنظمة الإقامة والعمل وأمن...

أخبار رئيسية
الداخلية: إجراءات نظامية بحق متورطين بجرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي
أخبار رئيسية

الداخلية: إجراءات نظامية بحق متورطين بجرائم مُهددة...

أخبار رئيسية
السجون والخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلقان برنامج ”الثمان الأولى” للتدريب الإسعافي
السعودية

السجون والخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلقان برنامج...

السعودية
الداخلية: غرامة تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح
أخبار رئيسية

الداخلية: غرامة تصل إلى 20,000 ريال بحق...

أخبار رئيسية