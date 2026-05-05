“الداخلية السورية” تعلن تفكيك خلية تستهدف زعزعة استقرار البلاد

الجوافة الحمراء في نجران.. استثمار اقتصادي واعد ومستقبل مشرق وظائف شاغرة في مطارات جدة الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة السالم مبادرة “طريق مكة” تواصل خدماتها لضيوف الرحمن بجمهورية بنغلاديش جمعية “مساجدنا على الطرق” تفتتح الجامع الأول من عوائد الصندوق الوقفي الخليج والهدى في نهائي نخبة كبار اليد غدًا بالدمام جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من غينيا الأمير راكان بن سلمان يستقبل وفدًا من أسرة الباهلي الأمير راكان بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للمسار الرياضي ويؤكد أهمية المشروعات النوعية بالدرعية القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حج وهمية ومضللة في القصيم
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم، تفكيك خلية كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنها تمكنت من إحباط مخطط الخلية الواسع عبر تنفيذ عملية في عدد من المحافظات ضمن حملة أمنية متزامنة، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على جميع عناصر الخلية، وضبط كميات من الأسلحة كانت بحوزتهم.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية السورية أعلنت أكثر من مرة مؤخرًا عن تنفيذها حملات أمنية تستهدف أوكارًا لخلايا نائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، والتصدي لأي تهديدات تمس أمن المواطنين وسلامة البلاد.