الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان العقيد الحمادي: قوات الدفاع المدني تنتشر في منشأة الجمرات شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت
ضبطت أجهزة الأمن المصرية تشكيلاً عصابياً يضم 6 أشخاص، بينهم 4 مسجلين جنائياً، تخصصوا في النصب عبر تزييف جنيهات وسبائك ذهبية.
وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اليوم الخميس، بأن المتهمين صهروا النحاس داخل ورشة مؤجرة، وشكلوه باستخدام “إسطمبات” خاصة، ثم طلوه بمواد كيميائية لمحاكاة مظهر الذهب.
وأوضحت التحريات شراء الجناة جنيهات ذهبية أصلية لاستخدام أغلفتها في تعبئة القطع المقلدة، وبيعها بفواتير مزورة تحمل أختاماً لمحلات مصوغات ذهبية لإثبات مصدرها.
وأسفرت المداهمة في مديرية أمن محافظة الغربية عن ضبط 63 جنيهاً ذهبياً مقلداً، و5 سبائك مزيفة، و18 غلافاً فارغاً، إضافة إلى أدوات التصنيع، و10 هواتف محمولة، و6 فواتير مزورة.
من جانبهم، أقر المتهمون بارتكاب 6 وقائع مماثلة، بينما حذرت وزارة الداخلية المواطنين من شراء الذهب من جهات غير موثوقة، داعية للتعامل مع المتاجر المعتمدة.