الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٥ مساءً
المواطن- فريق التحرير

ضبطت أجهزة الأمن المصرية تشكيلاً عصابياً يضم 6 أشخاص، بينهم 4 مسجلين جنائياً، تخصصوا في النصب عبر تزييف جنيهات وسبائك ذهبية.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اليوم الخميس، بأن المتهمين صهروا النحاس داخل ورشة مؤجرة، وشكلوه باستخدام “إسطمبات” خاصة، ثم طلوه بمواد كيميائية لمحاكاة مظهر الذهب.

وأوضحت التحريات شراء الجناة جنيهات ذهبية أصلية لاستخدام أغلفتها في تعبئة القطع المقلدة، وبيعها بفواتير مزورة تحمل أختاماً لمحلات مصوغات ذهبية لإثبات مصدرها.

وأسفرت المداهمة في مديرية أمن محافظة الغربية عن ضبط 63 جنيهاً ذهبياً مقلداً، و5 سبائك مزيفة، و18 غلافاً فارغاً، إضافة إلى أدوات التصنيع، و10 هواتف محمولة، و6 فواتير مزورة.

من جانبهم، أقر المتهمون بارتكاب 6 وقائع مماثلة، بينما حذرت وزارة الداخلية المواطنين من شراء الذهب من جهات غير موثوقة، داعية للتعامل مع المتاجر المعتمدة.

