الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (1) من الوافدين و(3) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (5) مخالفين لا يحملون تصاريح لأداء الحج.
وأصدرت الوزارة قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، شملت غرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق الناقلين ومن له علاقة بمخالفتهم، والسجن، والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى (20,000) ريال، بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائيًا.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.