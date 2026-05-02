سقوط شاشة على أطفال خلال حفل مدرسي في مصر | ترامب: قد نهاجم إيران مجددًا إذا أساءت التصرف | بلومبرج: الحصار الأمريكي يشل أسطول الظل الإيراني | بسبب تكاليف الوقود.. أبراج الهواتف المحمولة في أفريقيا تتجه إلى الطاقة الشمسية | استطلاع: الحرب الأمريكية على إيران لا تحظى بنفس شعبية حرب فيتنام | وصول أول شحنة نفط روسي إلى اليابان بعد إغلاق مضيق هرمز | ثوران بركان مايون أكثر البراكين نشاطًا في الفلبين | البنك الإسلامي للتنمية يُقرّ الإستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030 | "البلبل الحساوي" حكاية طائر يرسم البهجة على وجوه المزارعين | تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

الداخلية: غرامة تصل إلى 20,000 ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح

السبت ٢ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

‏‎حذّرت وزارة الداخلية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج بأداء أو محاولة أداء الحج دون تصريح، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

غرامة تصل إلى 20,000 ريال

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447 هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة ذلك يعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

