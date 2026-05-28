الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج

القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟ الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (3) وافدين و(9) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (43) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.
وأصدرت الوزارة قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، شملت غرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق الناقلين ومن له علاقة بمخالفتهم، والسجن، والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى (20,000) ريال، بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائيًا.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.