Icon

القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة Icon اختبار جيني قد يجنب مريضات بسرطان الثدي العلاج الكيميائي Icon دراسة تحذر: المواد الحافظة في الأغذية تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب Icon أحدث تسريب تقني.. كيف سيبدو أول آيفون قابل للطي؟ Icon الداخلية المصرية تحذر من جنيهات ذهبية وسبائك مزيفة Icon القمر الأزرق الصغير.. ظاهرة فلكية نادرة في السماء Icon الصحة العالمية: توسيع نطاق فحوصات فيروس إيبولا في الكونغو Icon واشنطن تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين Icon أمطار متوسطة ورياح نشطة على جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
لنقلهم (43) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج

الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج

الخميس ٢٨ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣١ مساءً
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (3) وافدين و(9) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (43) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

وأصدرت الوزارة قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، شملت غرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق الناقلين ومن له علاقة بمخالفتهم، والسجن، والتشهير بهم، وغرامات مالية تصل إلى (20,000) ريال، بحق المنقولين لمحاولتهم أداء الحج دون تصريح، وترحيل الوافدين ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزارة الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود بالمشاعر المقدسة عبر منظومة رقمية متقدمة
السعودية

وزارة الداخلية تتابع مؤشرات حركة الحشود بالمشاعر...

السعودية
وزارة الداخلية: الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم
السعودية

وزارة الداخلية: الالتزام بالأنظمة والتعليمات يسهم في...

السعودية
وزارة الداخلية: عقوبات رادعة لكل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج
أخبار رئيسية

وزارة الداخلية: عقوبات رادعة لكل من ينقل...

أخبار رئيسية
وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن الحج في ملتقى إعلام الحج
السعودية

وزارة الداخلية تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي وأمن...

السعودية
الداخلية: غرامة 100.000 ريال بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة أو التستر عليهم
أخبار رئيسية

الداخلية: غرامة 100.000 ريال بحق كل من...

أخبار رئيسية
الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 4 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
السعودية

الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 4 مخالفين...

السعودية
وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج
السعودية

وزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين والزوار لمواصلة...

السعودية
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج
السعودية

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في المعرض المصاحب...

السعودية