الدراسة عن بُعد غدًا في جامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة البلاك بورد ليوم غدٍ الاثنين 24 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 11 مايو 2026م، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا في المقر الرئيس بالحوية وجميع مقرات الجامعة بالطائف.

وبحسب ما ذكرت جامعة الطائف على منصة إكس، سيستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. وتستمر الدراسة الحضورية في فروع الجامعة بمحافظات رنية والخرمة وتربة. يأتي هذا القرار بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة منسوبيها.