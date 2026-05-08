الدرعية ترسم غدًا ملامح الطريق إلى كأس آسيا 2027

تتجه أنظار القارة الآسيوية غدًا إلى حي الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية، حيث تُقام مراسم القرعة النهائية لبطولة كأس آسيا 2027 السعودية™️، في محطة مفصلية تُعلن الانطلاقة الرسمية نحو البطولة القارية المرتقبة، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، في مدن الرياض وجدة والخبر، بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا.

وتجسّد استضافة الدرعية لمراسم القرعة البُعد الحضاري والثقافي لاستضافة المملكة للبطولة، بوصفها مهد الدولة السعودية وأحد أبرز الرموز التاريخية والوطنية، إلى جانب مكانة حي الطريف التاريخي المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، بما يعكس تناغم الهوية السعودية مع الطموح الرياضي للمملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.

البداية الفعلية لرحلة البطولة

وأوضحت الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية™️ مي الهلابي، أن مراسم القرعة تمثّل البداية الفعلية لرحلة البطولة، حيث تنطلق معها مرحلة جديدة من التحضيرات التشغيلية والتنظيمية، إلى جانب تصاعد وتيرة العمل في مختلف الملفات المرتبطة باستضافة الحدث القاري.

وقالت: “تمثّل القرعة نقطة الانطلاق الحقيقية نحو كأس آسيا 2027 السعودية™️، حيث تبدأ معها ملامح البطولة بالتشكل بصورة أوضح على المستويين الفني والتنظيمي، فيما تتواصل أعمالنا وتجهيزاتنا بوتيرة متسارعة استعدادًا لتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة على مستوى القارة الآسيوية”.

وأضافت: “نعمل على تقديم بطولة تعكس مكانة المملكة وخبراتها المتراكمة في استضافة الأحداث الكبرى، وتمنح المنتخبات والجماهير والإعلام تجربة متكاملة ترتقي بتطلعات القارة الآسيوية وتواكب الطموحات الكبيرة لهذا الحدث”.

وتحظى القرعة النهائية بأهمية فنية كبيرة، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة على ست مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، وفق نظام التصنيف المعتمد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما يضمن التوازن الفني وتكافؤ الفرص، ويحدد ملامح الطريق نحو اللقب القاري.