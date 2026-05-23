الدرعية يحقق إنجازًا تاريخيًا ويصعد إلى دوري المحترفين السعودي

حجز الدرعية مقعده في الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على العُلا بنتيجة 2 – 1، في نهائي ملحق الصعود “البلاي أوف” الذي جمعهما اليوم، على ملعب الأول بارك بالرياض، في مواجهة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وانضم الدرعية إلى أبها والفيصلي، اللذين حسما بطاقتي الصعود المباشر إلى دوري المحترفين السعودي، بعد أن توج أبها بلقب دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وحل الفيصلي وصيفًا.



وشهدت المباراة بداية قوية من جانب العُلا الذي افتتح التسجيل عن طريق اللاعب كريستيان جوانكا عند الدقيقة 29، قبل أن يدرك الدرعية التعادل في الدقيقة 65 بعد ركلة جزاء نفذها اللاعب جايتان لابورد وتصدى لها الحارس محمد العويس، لترتد الكرة وتصطدم بمدافع العُلا علي الحسين وتسكن الشباك.

وازدادت المواجهة إثارة بعد طرد لاعب الدرعية البديل سلطان فرحان بالبطاقة الحمراء المباشرة عند الدقيقة 74، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، إلا أن التعادل الإيجابي 1 – 1 استمر حتى نهاية الوقت الأصلي، ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

ونجح الدرعية في حسم المواجهة مبكرًا خلال الشوط الإضافي الأول، بعدما سجل لاعبه لابورد هدف الفوز عند الدقيقة 94، وضغط العُلا هجوميًا خلال الدقائق المتبقية بحثًا عن التعادل، غير أن دفاع الدرعية حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، معلنًا صعوده التاريخي إلى دوري المحترفين السعودي.

وكان الدرعية أنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، محققًا 22 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 6 خسائر، وسجل أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 79 هدفًا، مقابل استقبال شباكه 39 هدفًا.

وتأهل الدرعية إلى النهائي بعد فوزه على الجبلين بثلاثية نظيفة في نصف نهائي الملحق، وبلغ العُلا المباراة النهائية عقب تجاوزه العروبة بنتيجة 2 – 1 بعد التمديد للأشواط الإضافية.