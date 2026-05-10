Icon

أمير الرياض يدشّن منصّة “صوت التعليمية الرقمية” لخدمة الأشخاص ذوي متلازمة داون Icon هيئة بريطانية: إخماد حريق بسفينة شحن قبالة سواحل الدوحة Icon جبل الرحمة.. معلم ارتبط بأعظم مشاهد الحج Icon أوكرانيا: اشتباكات وهجمات بمسيرات رغم وقف إطلاق النار مع روسيا Icon هيئة الطرق: 6 آلاف تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق في أبريل الماضي Icon باكستان تعتزم إصدار أول سندات مقومة باليوان الصيني Icon الدفاع الكويتية: رصد عدد من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي Icon حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مايو Icon الدرعية تشهد مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 السعودية Icon أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران

الأحد ١٠ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٠ مساءً
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل الدفاعات الجوية اليوم، مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران.

وبحسب -وكالة أنباء الإمارات (وام)- فقد تعاملت الدفاعات الجوية، مع 551 صاروخًا باليستيًا، و29 صاروخًا جوالًا و2265 طائرةً مسيّرة، وذلك منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

ولم تُسجَّل أي إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإمارات تسجل 3 إصابات بعد اعتراض صاروخين باليستيين و3 مسيرات إيرانية
العالم

الإمارات تسجل 3 إصابات بعد اعتراض صاروخين...

العالم
الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين في مضيق هرمز
العالم

الإمارات تدين استهداف ناقلة تابعة لـ”أدنوك” بمسيرتين...

العالم