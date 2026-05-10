الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل الدفاعات الجوية اليوم، مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران.

وبحسب -وكالة أنباء الإمارات (وام)- فقد تعاملت الدفاعات الجوية، مع 551 صاروخًا باليستيًا، و29 صاروخًا جوالًا و2265 طائرةً مسيّرة، وذلك منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

ولم تُسجَّل أي إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية.