الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وأفادت الرئاسة -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- أن أصوات الانفجارات التي سُمعت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.